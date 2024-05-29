hase さん アートフレーム ②

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菜生アートフレーム「旅のおしゃべり」 イラスト naonote 通販｜Creema ...



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アートポスター 北欧スタイル 燈台と星 A4フレーム付き - HASEハーゼ ...



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CALENDER / hase-CATAWARA



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ご覧いただき有難うございます。紙、文字、線で表現される作家haseさんのアートフレームです。【サイズ】縦:約220mm横:約285mm奥行:約35mm【材質】木製（フレーム）、アクリル数年前の個展にて購入いたしました。水彩と文字の組み合わせがとても素敵なアートフレームです。角の3箇所に隙間（ゆるみ）があります。写真でご確認ください。壁に飾るにあたり、特に問題はございませんが、ご理解の上、ご検討頂けましたら幸いです。額縁を扱う専門店でしたら修理が可能かと思いますが、このまま出品させて頂きます。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。#アートフレーム#hase#sugar#文字#線#水彩#絵画#オールド#クラシック#レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#idee#イデー#House#マスミツケンタロウ#ハグオーワー#ハウスオブロータス#アーツアンドサイエンス#arts\u0026science#Roundabout#Outbound#Actus#R\u0026D.M.Co-#オールドマンズテーラー#ミナペルホネン #minaperhonen#ヨーガンレール#ババグーリ#コズミックワンダー#dosa#マーガレットハウエル#エヴァムエヴァ#ネストローブ#パドカレ#フォグリネンワーク#パラスパレス#ジャーナルスタンダード#真木テキスタイル#えみおわす#plantation#プランテーション#TOWAVASE#トワヴァース#tabrik#タブリク