⭐️お値下げしました⭐️よしざわ窯⭐️手付き器⭐️2個⭐️

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白い手付きデリカップ 正方 - 益子焼の小さな窯元「よしざわ窯」- 生活 ...



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イ３１ ブルーグレー 手付きデリカップ 丸 - 益子焼の小さな窯元 ...



益子焼の小さな窯元「よしざわ窯」- 生活陶器「onthetable」



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よしざわ窯手付きの四角形の器です。サラダを盛ったり、お稲荷さんやおにぎり、グラタンなどなど、何を入れてもちょっと可愛い器です。どなたか使って頂ける方に(^^)♪使い方色々！サイズ 11×18×3.5(持ち手を含む)