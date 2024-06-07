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アンティーク　木彫鶴亀墨壺　27.5cm 置物　希少品
商品番号 I43358596999
商品名

アンティーク　木彫鶴亀墨壺　27.5cm 置物　希少品
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 13,440 円
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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。旧家蔵出作家在銘　商店名富士「榮」屋「明治から大正時代のもの」「糸引き口は陶器で作られたものは極めて珍しく、金属製(銅か鉄)が一般的だから。」「今はもう作らないんだ」とアンティーク屋まで持ち込み見てもらった時にこう教えてくれました。木種はおそらく黒檀です。大工仕事の道具ですが、美術品並みの味と美しさに魅了される一品です。
http://narcologia.ru/goods/enquire618189.html
http://narcologia.ru/goods/approximate716920.html
http://narcologia.ru/goods/freshman919256.html
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