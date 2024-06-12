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- ◆超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスターB75B6/102B140A
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商品詳細
(台座あわせて)サイズ：133mm*94mm*48mm重さ：718g【クリスタルクォーツ（白水晶）】無色透明の水晶。世界中で最も知られ、その効果は万能とされ、水晶といわれると一般にイメージするベーシックな水晶です。その透きとおった姿を見ているだけで、すがすがしい気持ちにさせてくれそうです。あらゆる水晶の中でも基本となりますので、そのパワーは強力かつオールマイティとされています。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln759302.html
http://narcologia.ru/goods/message868527.html
http://narcologia.ru/goods/navigate274830.html
◆超強いパワーヒマラヤ産天然水晶クラスターB75B6/46B40B
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最高級・超綺麗ヒマラヤ水晶クラスター超巨大 2.7ｋｇ台座付き K008A | パワーストーンショップinspiration 素敵なオリジナルブレスレッド powered by BASE
北インド産 ヒマラヤ水晶 クラスター 01（天然石 パワーストーン 原石）(tg200303him001whiclua)メール便不可
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