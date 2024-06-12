地球儀 リプルーグル コロニアル型 replogle アンティーク ライト付き

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商品詳細
リプルーグルの地球儀30cmDIAMETERGLOBEWORLDPREMIERSERIESワールドプレミアシリーズMadeinU.S.Aコロニアル型ライト付き送料込み山部分は凸になっています（山岳隆起）。30年くらい前の物ですが、ちゃんと回転もしますしライトも問題なくつきます。国名を見るとロシアがソ連、ミャンマーがビルマだったりと今とは違う国名です。ほとんど飾らず蔵の中で暗所保管されていましたのですぐ壊れたりすることはないと思いますが、経年によるキズや汚れがございます。台座に記念品のエンブレムがついていますが、気になる方は反対側を前に置いていただくと良いと思います。アンティークとして気にしない方、ご購入お待ちしております。サイズ 約台座直径最大 40.5センチ 高さ 24.5センチ全体の高さ 44センチ（素人採寸です。）madeinUSAレトロレトロポップビンテージアンティーククラシックヴィンテージ雑貨リブルーグル 地球儀コロニアル型replogleテイスト...アンティーク・クラシック
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