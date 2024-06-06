シュタイフ　看板　サインプレート

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商品詳細
種類···メタルサイン・ブリキ看板素材···その他テイスト···アンティーク・クラシックシュタイフ サインプレート重さ…800g大きさ…16✖️40中古品のためキズあります（画像３枚目）ご理解のある方よろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/protein213434.html
http://narcologia.ru/goods/enquire680889.html
http://narcologia.ru/goods/injure215767.html
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