純銀　松　盆栽　光則作　約64g

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商品詳細
純銀約64g光則作純銀製盆栽松置物金属工芸/骨董寸法(約)ガラスケース：W17.5cm×D14.5cm×H20cm松の重さ(約)：64g（下部ネジ含む）多少銀のくすみありますが、目立つダメージはありません。若干松が変形しています。ガラスケース木部は多少傷等あり自宅保管品の為、神経質な方はご遠慮願います#純銀#シルバー
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