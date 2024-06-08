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ウェッジウッド ワイルドストロベリー フルリム グリーンプレート【未使用・箱付】
商品番号 J32023334111
商品名

ウェッジウッド ワイルドストロベリー フルリム グリーンプレート【未使用・箱付】
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

˖✻*˸ꕤ*˸*⋆週末値下げ中˖✻*˸ꕤ*˸*⋆。飾り皿として記念に購入した品でしたが、当時活発に行動するペットがいたため、飾る事なく大切に片付けていました。新品未使用です。廃盤になりコレクターの方もいらっしゃると思います。よろしければご購入お願いいたします。入念に点検したつもりですが、写真をご覧になり疑問点がございましたら購入前にご質問ください。直径20.5×高さ2cmバックスタンプ黒壷10/30外箱の画像を追加しました。若干スレがありますのでご了承のほどよろしくお願いいたします。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···グリーン素材···陶磁器(セラミック)
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