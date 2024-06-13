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⭐ラグビー木製パズル⭐
商品番号 E18653906422
商品名

⭐ラグビー木製パズル⭐
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

木製のピースから成るパズルですサイズ...横16㎝奥行き8㎝高さ13㎝組み立ててガラス扉付きの棚に入れて保管していた為キズ汚れ等なく美品です組み立てた状態で梱包して発送いたします。自宅保管品ですのでご理解いただける方よろしくお願いいたします即購入大歓迎◎送料込み#木製パズル#パズル#ラグビーグッズ#ラグビー#ラグビーボール
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