⭐ラグビー木製パズル⭐

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商品詳細
木製のピースから成るパズルですサイズ...横16㎝奥行き8㎝高さ13㎝組み立ててガラス扉付きの棚に入れて保管していた為キズ汚れ等なく美品です組み立てた状態で梱包して発送いたします。自宅保管品ですのでご理解いただける方よろしくお願いいたします即購入大歓迎◎送料込み#木製パズル#パズル#ラグビーグッズ#ラグビー#ラグビーボール
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