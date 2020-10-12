コロナビール パブミラー CORONA BEER サイン 看板

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コロナビールのビンテージパブミラーです。昔アンティークのお店で購入しました。アメリカのバーで実際に使われていた物だそうで希少なお品です。大きいのでインパクトがあります。バーや古着屋の店舗はもちろん、アメリカンガレージやお部屋のインテリアにどうぞ。ビンテージ品をご理解できる方のみお願い致します。店舗什器アメリカアメ雑アメリカン雑貨アメリカンハウスUSAカリフォルニアロサンゼルスLAアドバタイジング壁掛けアメリカンヴィンテージ世田谷ベーステンダーロインパブストブルーリボンパシフィックファニチャーアクメacmeテイスト···アンティーク、モダン、レトロ、インダストリアル、西海岸・マリン風、その他主な素材···ガラス・クリスタル壁飾りの種類···パネル置物···その他