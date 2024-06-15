キャンドルホルダー　アイアン　鉄製　壁掛け　インテリア

鉄製の壁掛けキャンドルホルダーです。中古品のため、多少の使用感や傷、汚れはありますが、全体的に良好な状態です。アイアン製で雰囲気のあるキャンドルホルダーです。サイズ：縦57cm 横51cm奥行25cm キャンドルホルダー内径20mm#キャンドルホルダー#アイアン#鉄製#壁掛け#アメリカン#インテリア



Amazon.co.jp: アイアン壁面オブジェ キャンドルホルダー アートパネル ...



アイアン 壁掛けキャンドルホルダー（イチョウの葉）｜アンティーク ...



壁飾り アイアン ガラス キャンドルホルダー 壁掛け 花瓶 インテリア ...



Amazon｜アイアン壁掛け燭台リビングルーム燭台家の装飾キャンドル ...



Amazon｜アイアン壁掛け燭台リビングルーム燭台家の装飾キャンドル ...



壁飾り アイアン ガラス キャンドルホルダー 壁掛け 花瓶 インテリア キャンドルスタンド ウォールデコ リーフ 植物 LED付きウォールデコレーション [mty9045]



アイアン 壁掛けキャンドルホルダー（花）｜アンティーク取っ手 ...



外灯モチーフのアンティーク風壁掛けキャンドルホルダー



アンティーク アイアン 壁掛 キャンドルスタンド アイアンフック 低 ...



外灯モチーフのアンティーク風壁掛けキャンドルホルダー



棚ソリューション壁取り付けキャンドルホルダー壁掛け柱キャンドル ...



味わい深くなったアイアンがかっこいいキャンドルスタンド イギリス ...



アイアンウォールデコ アイアン製 壁掛け 壁飾り 鉄 オブジェ ウォール ...



壁取り付け用燭台キャンドルホルダー (2個セット) ブラックゴールド 素朴な壁掛けメタルキャンドルホルダー 吊り下げ 鉄製壁キャンドル燭台ホルダー リビングルーム/バスルーム/ダイニングルーム用



アイアン キャンドルスタンド S｜アイアン インテリア キャンドル ...