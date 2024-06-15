キャンドルホルダー　アイアン　鉄製　壁掛け　インテリア

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商品詳細
鉄製の壁掛けキャンドルホルダーです。中古品のため、多少の使用感や傷、汚れはありますが、全体的に良好な状態です。アイアン製で雰囲気のあるキャンドルホルダーです。サイズ：縦57cm 横51cm奥行25cm キャンドルホルダー内径20mm#キャンドルホルダー#アイアン#鉄製#壁掛け#アメリカン#インテリア
http://narcologia.ru/goods/plaque896707.html
http://narcologia.ru/goods/freshman92456.html
http://narcologia.ru/goods/Persia24188.html
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