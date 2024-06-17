イタリー製ボウタイ英国ハケットウーヴェン シルクセルフボーGNNYDT E021

1983年英国創業ハケットのイタリー製セルフボーです。（株）ゴードンブラザーズJPの正規品乍、非継続柄となりしばらく眠っていたある意味希少品といえそうなデッドストク品です。何故か？日本の芸能人の多くが「くっ付けている」摩訶不思議なワンタッチのそれではなくフォアーインハンド同様、自身で結ぶ故「Selfbow」と呼ばれる本物の紳士には必携の正統クラシックボーです。フーラード（プリント）ではない織り柄です。本体のみのデッドストック品故、畳皺、些細な擦れ、その他ご了承下さいませ。BrandHackettofLondonMaterialSilkwoven100%ColDarkgreen/navydotSize35/45cm)(133/4/18in)Width5cm(2in)商品画像は、明るさや光の反射、スマホやパソコン環境によりお色が異なって見える場合があります。柄・デザイン...ドットカラー...グリーン



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