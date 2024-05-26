姫路レザー 本革 ビジネス ベルトロング52Cブラウン新品 栃木レザーと並ぶ

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【色】チョコブラウン【サイズ】ベルト部 全長約124 ロング穴は105～115まで5つ普通にカットして調節可能です。ビジネスに最適の幅30mm!!ロングバージョン【付属品】タグ（箱は付属しません）【仕様】日本製兵庫県姫路市にある老舗のタンナーで染上げた高級レザーを広島の因島で加工し、艶消しシルバーバックルを合わせ手触り良く、大人カッコ良いレザーベルトに仕上げました。レザーに芯材を入れ、両サイドをギュッと縫い合わせることで厚みをプラス！強度が上がるのはもちろんこと、見た目にも立体感がうまれ高級な雰囲気の一本に仕上がっています。★商品の特性上、天然素材につき、血筋やシワや色ブレ、アタリ等が個体差で見受けられる場合もあるかもしれませんが、それら全てがこのレザーであり、新品、良品です。予めご了承下さいませ。