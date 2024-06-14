アンダーソンズ Andersons レザーベルト　ブラウン　イタリア製

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アンダーソンズ ベルトサイズ表記 95長さ 約106cm幅約3.5cmカラー ブラウン系状態レザー特有の擦れ傷、金具の小傷ございますすが、まだまだお使いいただけるお品物です。付属品は画像に載っている物が全てです。画像をご確認の上ご購入下さい。細心の注意を払って確認しておりますがキズやほつれ汚れ等の見落としがある場合もございます。細部まで気にされる方、神経質な方のご購入はご遠慮願います。お使いのモニター等により、写真と実際のお色が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。採寸に関して実際のサイズを採寸し記載しておりますが若干異なる場合もございます。あくまで目安としてご確認下さい。キャンセル及びクレームは一切受け付けておりませんのでご了承願います。