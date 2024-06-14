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champion スヌーピーxハーバード Tシャツ 80's レア Mサイズ
商品番号 T10321407473
商品名

champion スヌーピーxハーバード Tシャツ 80's レア Mサイズ
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 5,572 円
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商品詳細

こちらの商品をご覧頂きありがとうございます。※即購入OKです。各種割引対象商品です。《フォロー割引》私のアカウントをフォロー頂ければ・1,500〜5,000円の商品:200円引き・5,001〜9,999円の商品：300円引き・10,000円以上の商品　：400円引き《おまとめ買い割引》フォロワー様で、2点以上まとめ買いを頂ければ合計金額より500円引き《リピート割引》フォロワー様で、リピーターの方は200円引き※全ての割引が併用可能です。※購入前にコメント欄に「○○割引希望」の旨連絡ください。#TONYvintagecollection《コンディション》　C年代相応の色褪せ、洗濯に伴う部分的な色落ち、スレがあります。コンディションは良く確認ください。着用感はありますが、まだまだ着て頂けます。【S】ほぼ新品【A】若干の使用感はあるが状態のいいUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れがない【C】使用感と部分的に目立つダメージ汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり※C〜Dの場合はダメージ汚れ箇所の個別写真があります【商品】champion84〜85年ごろのトリコタグの製品となります。madeinUSAcotton50%xpolyester50%スヌーピーxハーバードナンバーワンTシャツ【サイズ】サイズ　表記M着丈身幅袖丈　肩幅68471846よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/conception392257.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement344699.html
http://narcologia.ru/goods/seamless79229.html
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