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PORTER HYBRID WALLET ポーター　ハイブリッド
商品番号 Q48387405236
商品名

PORTER HYBRID WALLET ポーター　ハイブリッド
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

737-17828PORTERHYBRIDポーター　ハイブリッドウォレットW:120mm/H:105mm65g素材表：X-C1000（X-PACコーデュラナイロン）（一部X-PLY無し）裏：ナイロンオックス（ブラックハイパロンコーティング）ほとんど未使用自宅で引出しにずっと入っていました本体のみ購入時の付属品はありません
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