スナックバックキャップ(世田谷ベース×木梨サイクル)

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商品詳細
色:デニム新品未使用、未開封の商品になります。ネットでも売り切れの商品、今はあまり出回っていないものなためとてもレアです！型崩れ防止のため箱での発送を考えております。箱以外での発送でもよろしければお声がけください
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