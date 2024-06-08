第5人格 スイパラ 告白 ハロウィン？傭兵 占い師 探鉱者 納棺師 ...

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バラ売りは致しません、まとめ売りのみでございます。引退した為出品致します。いつのか忘れましたがスイパラコラボのグッズになります。、(告白シリーズとハロウィンかな、？)＋お菓子の特典のカード。ウエハースだったかな、？飾っていましたがあまり日の当たらない場所に飾っていたため色あせ、日焼けはあまりしてないと思います。気になる方は購入を控えてください。電車を使って通っていたため高めの値段にしてあります。複数枚ある物の数は占い師[告白]カード×6探鉱者[告白]カード×8ステッカー[告白]どちらも3枚ずつ。となっております。届いた際ちゃんと枚数があるか確認してください。ご不明な点がございましたらコメントください。第5人格第五人格スイパラスイーツパラダイス[告白]＋ハロウィン、？ウエハース傭兵ナワーブサベダー探鉱者ノートンキャンベル占い師イライクラーク納棺師イソップカールカードポストカードステッカーアクスタアクリルスタンドアクキーアクリルキーホルダーコースタータグしおり