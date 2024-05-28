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SHARE SPIRIT豹 ヒョウのファーネックウォーマー
商品番号 H50909858213
商品名

SHARE SPIRIT豹 ヒョウのファーネックウォーマー
ブランド名 シェアースピリット
特別価格 税込 19,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHARESPIRITのヒョウのファーのネックウォーマーです。ネックウォーマーとして利用しても良いですが、十数年前人気があった読者モデルさんはSHARESPIRIT本店で当時のハラコボンバージャケットに取り外し可能なファーに改造してもらい付けてた商品です。今後こういった物は発売はされることは無くフリマやオークション等でしか出回らないと思われます。貴重な物なので売るか迷ってた物ですSHARESPIRITifsixwasnine14thaddictionkmriiL.G.Bイフシックスワズナインシェアスピリットシェアースピリットルグランブルーhyde
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