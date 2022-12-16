ホワイトハウスコックス S7532 ブラック×ダークネイビー 国内正規品 ...

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COINWALLETREGENTBRIDLE☆コインケース付き2つ折り財布。コンパクトなサイズ感をキープしながら、コインやカード、そして領収書などの保管もしやすい2室に分かれた札入れなど、必要最低限の収納を可能にしたデザインは、ホワイトハウスコックスの中で歴代ベストセラーモデルです。REGENTBRIDLELEATHERCOLLECTIONホワイトハウスコックスの中で代表的な素材のブライドルレザー。創業から現在まで、英国のメーカーでオリジナルスペックでオーダーしたものを使用しています。そのブライドルレザーをベースに、小さな格子状に型押し(プリント)して仕上げたリージェント・ブライドルレザー。型押しをした後に、ブライドルレザーの特徴でもある、ブライドルグリースを革の深部まで塗り込んでいるので、使い込む程に味わいの増すエイジングは充分に楽しむ事ができます。また、キズなどが目立ちにくいのも大きな特徴です。color：BLACK×NAVYステッチ：WHITE(ホワイト)サイズCLOSE：10cm×11cmOPEN：10cm×22.5cm札入れ:2 小銭入れ:1 カード入れ:4 ポケット:2定価：46200円(税込)並行輸入品ではありませんので『HANDMADEINENGLAND』刻印です。またセカンド品・アウトレット品ではありませんので『Sスタンプ』はございません。付属品 箱、タグ、袋※天然皮革の商品には細かな傷やシワ、スレ、皮革由来のにおい等が見受けられる場合がございます。気になる方はメーカー直営店・デパートなどで直接手に取って気に行った物を購入する事をお勧めします。