MOUT RECON TAILOR マウトリコンテーラー　ベルト

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MOUTRECONTAILOR/マウトリーコンテーラー：ITWMQRBSingleRIGGER'SBelt：MRG-009新品試着のみサイズ46【デザイン】・リガーズベルトとは特殊部隊隊員達が強靱かつ緊急時のラペリングに使用可能な事から好んで戦闘パンツに使用したもの・バックルにはITWMetalQuickReleaseBuckleを装備このバックルのクイックリリースシステムによりワンアクションの脱着が可能【素材】・マウトのシングルリガーズベルトは幅を1インチにしの通常のものより軽くて引き裂きに強くMIL-SPECとして採用されるコーデュラウェビングテープを使用。・縫製糸はUS製MIL-SPECBondedNylonを使用