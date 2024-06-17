【vintage】90s umbro mesh cap Blue

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商品詳細
○ProductDescriptionこちらは都内のvintageショップで約13,000円で購入した９０年代umbromeshcapになります。COMOLIやsupreme等とのコラボレーションにより、今やファッションシーンで見かけない日は無くなったUmbro。インフルエンサーの柴田ひかりさんがumbroを着用した事で今人気になっておりますが、こちらは大変珍しいcapになっており写真より実物の方がgoodです。気になる事がありましたらコメントお待ちしております。supremeNERDYparagraphchilloutbarberhufbillionaireboysclubhumanmadeciatrekebozripndipching\u0026cokutiroverprintwastedpariswastedyouthftcdoncaresamplaskawsrutsuboblazzworksgreebiestussyblackeyepatchbutterftccreativedrugstorewackomariapalaceparagraphコムドットゆうたやまとトレーナースタジャン総柄シャツセットアップスラックスパーカースウェットカーディガンニットベストハーレーダビットソンHarley-Davidsonlevisy-3バケットハットvansHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーワコマリアstoneislandgolfwanglacosteラコステカーハートcarharttdickeisstudioushareryotakashimagapラルフローレンRalphLaurennauticathrasherthenorthfacepatagoniaトラックジャケットナイロンジャケットトラックパンツnikeadidaspumamizunoreebokumbro刺繍ロゴl.l.beanbananarepublicmontbell
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