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【vintage】90s umbro mesh cap Blue
商品番号 L77960461625
商品名

【vintage】90s umbro mesh cap Blue
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○ProductDescriptionこちらは都内のvintageショップで約13,000円で購入した９０年代umbromeshcapになります。COMOLIやsupreme等とのコラボレーションにより、今やファッションシーンで見かけない日は無くなったUmbro。インフルエンサーの柴田ひかりさんがumbroを着用した事で今人気になっておりますが、こちらは大変珍しいcapになっており写真より実物の方がgoodです。気になる事がありましたらコメントお待ちしております。supremeNERDYparagraphchilloutbarberhufbillionaireboysclubhumanmadeciatrekebozripndipching\u0026cokutiroverprintwastedpariswastedyouthftcdoncaresamplaskawsrutsuboblazzworksgreebiestussyblackeyepatchbutterftccreativedrugstorewackomariapalaceparagraphコムドットゆうたやまとトレーナースタジャン総柄シャツセットアップスラックスパーカースウェットカーディガンニットベストハーレーダビットソンHarley-Davidsonlevisy-3バケットハットvansHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーワコマリアstoneislandgolfwanglacosteラコステカーハートcarharttdickeisstudioushareryotakashimagapラルフローレンRalphLaurennauticathrasherthenorthfacepatagoniaトラックジャケットナイロンジャケットトラックパンツnikeadidaspumamizunoreebokumbro刺繍ロゴl.l.beanbananarepublicmontbell
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