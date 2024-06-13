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AMI PARIS アミ パリス ブラックロゴキャップ
商品番号 X94392532732
商品名

AMI PARIS アミ パリス ブラックロゴキャップ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 6,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア正規店購入の新品本物です。[ブランド]AMI(AMIALEXANDREMATTIUSSI)アミ[カラー]ブラック[品番]UCP206.CO0020001　ユニセックスモデル[付属品]紙タグ布袋[素材]コットン100％[製造国]イタリア[サイズ]フリーサイズ　ツバ7CM頭周り　56～58CM(調整可能)　記載数値はメジャーでの実寸となっております。若干の差異はご了承願います。カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン
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