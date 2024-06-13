AMI PARIS アミ パリス ブラックロゴキャップ

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商品詳細
イタリア正規店購入の新品本物です。[ブランド]AMI(AMIALEXANDREMATTIUSSI)アミ[カラー]ブラック[品番]UCP206.CO0020001 ユニセックスモデル[付属品]紙タグ布袋[素材]コットン100％[製造国]イタリア[サイズ]フリーサイズ ツバ7CM頭周り 56～58CM(調整可能) 記載数値はメジャーでの実寸となっております。若干の差異はご了承願います。カラー...ブラック形...ベースボール素材...コットン
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