新品未使用、Jokerロゴ　キャップ！

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JokerBrand知ってる人はなかなかの通だと思います。90〜2000年にかけてジョーカーブランドでよく使われたロゴです！また最近になり、復刻した大人気ロゴです！euモデル新品未使用ブラックスナップバック仕様JokerBrandについてアメリカ、カリフォルニア、ロサンゼルスを代表するブランドです。デザイナーにミスターカートゥーン、EstevanOriolエステファンオリオールなど他ブランド（NikeSupremeetc.）でも有名なLAを代表するアーティスト達がLAのライフスタイルを落とし込んだブランドになります。〜JokerBrand〜BorninCaliforniaLosAngeles.Famousclothingbrand.WhichhasfamousdesignersEstevanOriolMr.CartoonTheyarememberOFsoulassassins.tattooチカーノメキシカンチョロチカーナChicanoMexicancholocholachicanaスタイルwestcoast西海岸westsideウェッサイが好きな方は是非！買い付け品の為、値下げ不可になります。即購入可能です！ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。