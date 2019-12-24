ヴィヴィアンウエストウッド マフラー 茶 ブラウン 無地 オーブ 刺繍 ウール

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ご覧頂きありがとうございます❁◆その他の出品物はこちらからどうぞ(*ˊ˘ˋ*)▹▸▹▸#aicoroki出品中✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼●商品説明●〇ブランド・メーカーVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド〇サイズ実寸(平置き：cm)総丈146/幅27.5/フリンジ部分8(素人寸法ですので、多少の誤差はご了承くださいませ)〇デザイン茶色ブラウンVivienneWestwoodの定番デザインブランドロゴとオーブの刺繍の入ったシンプルな無地のマフラーですプライベート、ビジネス用にも◎メンズ、レディースともにお使いいただけるかと思います꙳ウール100%〇商品の状態目立った傷や汚れは見られません◆出品中のその他のマフラー\u0026ストール\u003e\u003e\u003e\u003e#aicorokiマフラー◇あくまで中古品であること、また自宅保管であることを、ご理解の上ご購入ください◇また素人検品ですので傷や汚れなど見落としがあるかもしれませんので、気になる方はご購入を御遠慮くださいませ◇発送時は商品をコンパクトな状態にし発送させて頂きます◇商品は全て、メルカリ便の匿名配送にて発送させていただきます✅お気に入りの商品がありましたらお気軽に【いいね♡】お願いします!!✅まとめ買いやコーディネートなど商品についてのご質問、ご相談はお気軽に【コメント】下さいませ*ˊᵕˋ*✅お得な【フォロー割】を実施中です!!詳細はプロフィール欄をご一読下さいませ❁⃘ご購入お待ちしております‪٩(ᵔᗜᵔ*)و▹▸▹▸#aicoroki出品中▹▸▹▸#aicorokiネクタイ▹▸▹▸#aicorokiタイピン商品番号231m1柄・デザイン···無地カラー···ベージュ素材···ウール