土屋鞄アルマス フレームスタンダードパース二つ折り財布

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商品詳細
財布形...二つ折りサイズ：約10X11.5X2.5cmカラー：ブラウンレザー（水牛革）※画像は撮影環境（影、明るさ暗さ）及びモニターにより、若干異なって見える場合が御座います。30000円位のお品です正規専門店水牛革で頑強に仕立てた、硬派な財布です。（箱、付属タグなし） 天然革のきれいなお品ですが、 小銭入れ部ホックの微かな型シワはございます。（主観、 記載に無い細かな見落としがあることが御座います）人の見方感じ方、捕らえ方がそれぞれ違いますので神経質な方、完璧な方はご遠慮願います！
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