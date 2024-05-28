完売品　ザノースフェイス　 Airy Pocket Tee NT12268 白

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ノースフェイス半袖TシャツメンズTHENORTHFACEショートスリーブエアリーポケットティー2022年モデルNT12268 ホワイトポリエステル100％の素材ながら、膨らみのあるコットンのような風合いを表現。吸汗速乾、防シワ、抗ピリングといった機能性も備えています。高収縮糸を使用しているため、伸び感があるのも魅力。コットンに比べて軽量かつドライタッチで、着心地の良い仕上がりです。シンプルなワンポケットTシャツは、暑い夏から秋口まで1枚で着られ、インナーとしても活用しやすい肉厚感。幅広いシーズンのさまざまなコーディネートに活躍します。UVプロテクト（UPF50＋、紫外線カット率95％以上）機能付き。日本代理店商品商品情報素材本体：RecycledAiryPolyCloth（ポリエステル57％複合繊維（ポリエステル）43％）生産国：中国サイズスペックXLサイズ：身幅59cm、着丈74cm、肩幅55cm、袖29cm自宅保管のためにご理解ある方のみご購入下さいませm(__)m宜しくお願い致します。