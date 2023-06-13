パタゴニア　Tシャツ　ハワイ　patagonia

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商品詳細
袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネックハワイのハレイワ店で購入しました。サイズが合わなかったため出品します。試着のみですので、新品タグ付きです。パタゴニア30周年の限定Tシャツです。質問等お気軽にどうぞ。patagonia
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