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BBベルト
商品番号 O28666051619
商品名

BBベルト
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック▪︎サイズ　90全長約105cm1番近い穴約80cm真ん中約85cm1番遠い穴約90cm試着のみで使用していない為、出品します。※使用感無く美品です※自宅保管になります(ペット飼育等無し)
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