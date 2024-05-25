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商品詳細
素材···本革カラー···ブラック▪︎サイズ 90全長約105cm1番近い穴約80cm真ん中約85cm1番遠い穴約90cm試着のみで使用していない為、出品します。※使用感無く美品です※自宅保管になります(ペット飼育等無し)
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