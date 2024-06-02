ヒステリックグラマー　長財布

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ご覧頂きありがとうございます☆サイズ 10✖️20マチ 2.5カードポケットは、使用していません。普段用ではなく、出かける際に使用していました。使用期間 1ヶ月半位です。その後自宅保管です。ファスナー式小銭入れ 1お札入れ 4カードポケット 16フリーポケット 2柔らかい使いやすい本革素材革のたるみ無し、ファスナー、スムーズ。使いやすいですのでお勧めです♪写真でご確認頂きご理解の上宜しくお願い致します^_^即購入OKです！