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ヒステリックグラマー　長財布
商品番号 Y14640454248
商品名

ヒステリックグラマー　長財布
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 8,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☆サイズ　　10✖️20マチ　2.5カードポケットは、使用していません。普段用ではなく、出かける際に使用していました。使用期間　1ヶ月半位です。その後自宅保管です。ファスナー式小銭入れ　1お札入れ　　　　4カードポケット　16フリーポケット　2柔らかい使いやすい本革素材革のたるみ無し、ファスナー、スムーズ。使いやすいですのでお勧めです♪写真でご確認頂きご理解の上宜しくお願い致します^_^即購入OKです！
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