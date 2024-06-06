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Phigvel ロングベルト
商品番号 U93491856345
商品名

Phigvel ロングベルト
ブランド名 フィグベル
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Phigvelのロングベルトです。初期のモデルです。細いデザインで収まりもかっこいいですし金具や革の雰囲気もかなり出ています。新しいベルトを購入し使わなくなりましたので出品いたします。ほつれや穴を自分で調整の為に開けた所はありますがまだまだ使えるタフなベルトです。ぜひご検討下さい。素材···本革カラー···ブラック
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