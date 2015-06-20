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SUMMER SONIC 2004年スタッフTシャツ　サマソニ　ポールスミス
商品番号 O59820122862
商品名

SUMMER SONIC 2004年スタッフTシャツ　サマソニ　ポールスミス
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミス製でサイズはLサイズで色はブラックです。2004年の物にしては状態はいいです。古着に理解ある方のみよろしくお願いします。歴代のスタッフTで1番かっこいいと思います。よろしくお願いします。SiMcoldraincrossfaithONEOKROCKMYFIRSTSTORY04LIMITEDSAZABYSHEYSMITHハルカミライDragonAsHTHEORALCIGARETTS10FEETSHANKヤバイtシャツ屋さんELLEGARDENMONOEYESUVERworld
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