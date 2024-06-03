美品 付属完備✨ブルガリ 二つ折り財布 グレインレザー サークル ネイビー 紺

この度はご覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)「アイテムについて」BVLGARIブルガリ二つ折り財布コンパクトウォレットレザーグレインレザーサークルロゴネイビーブルー紺メンズレディースユニセックス「状態」目立った傷や汚れはなく、まだまだ活躍致します✨購入元ブランドリュースショップ（AACD）加盟店古物市場・ストア商品こちら鑑定済商品となります※撮影環境で実物と色の差異が出る可能性がありますがご了承くださいませ※一度人の手に渡った商品ですので使用感が気になる方、神経質な方はお控えください「特徴やサイズ」縦約10cm横約11cmマチ2cm札入れ2小銭入れ1カード入れ4フリーポケット2付属品✨保存箱\u0026各種説明書カード部分的なサイズを確認したい場合は是非コメントください計測致します(*´꒳`*)※素人による採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。「発送について」基本はらくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便での発送を予定しております即購入okです！よろしくお願い致します(*'▽'*)管理番号308-3202825-00081-0007



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