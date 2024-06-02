ニルズ　niløs 家紋キャップ

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SPYAIRの元ボーカルIKEさんが好んで着用されていた帽子のコットン仕様のものです。使用しないので出品します。定価2万円ほどの完全未使用品になります。SPYAIRスパイエアアイケーイーニルズユリウス