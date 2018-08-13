Martin Margiela ステレオタイプTシャツ

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商品詳細
【ブランド名】MartinMargielaマルタンマルジェラ【マルタンマルジェラについて】1988年、パリにて「メゾンマルタンマルジェラ」設立。衣服の再構築・再定義、ショーのスタイルなどコンセプチュアルな手法は、多くの人々に影響を与え、創業者マルタン・マルジェラ、またそのメゾンは、ファッションの歴史に最も大きな影響を与えたメゾン(デザイナー)の1つと言われる。【商品名】ステレオタイプ コットンTシャツ【カラー】ホワイト【商品説明】「ステレオタイプ」のプリントが施されたコットンTシャツ。メゾンの4つの象徴的なステッチが背面に露出しています。【サイズ】サイズ表記：50・肩幅46着丈64.5身幅53袖丈22.5
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