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極美品Berluti ITAUBA ODYSSEE BLACK TDMINTEN
商品番号 G23010470019
商品名

極美品Berluti ITAUBA ODYSSEE BLACK TDMINTEN
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 25,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品情報ブランド　ベルルッティ　【極美品】N207364ITAUBAODYSSEEBLACKTDMINTENラウンドジップウォレットカラー）ブラック/ブラウン素材）キャンバスサイズ）Ｗ19.5cmxＨ10.5cmxＤ2cm(若干の誤差はご了承下さい。)仕様）内側：マチありオープンポケットx2オープンポケットx2カードポケットx12ファスナー開閉式小銭入れx1■商品の状態外側：S内側：S外側表面：良い形状：良いコーナー：良い内側：良いファスナー部分：良い状態備考）極美品になります。あくまでも個人の主観の基準になります。
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