

見取り図⭐︎ポラロイド写真⭐︎直筆サイン入り-



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ご覧頂きありがとうございます。こちら、お笑い芸人見取り図のポラロイド写真(直筆サイン入り)です。雑誌の応募で当選したものです。2020年当時のものです。届いてからビニールに入れたままにしておりました。今回撮影のために初めてビニールから出したのですが、よく見ると少しスレや傷があります。素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。#見取り図#見取り図サイン#直筆サイン#サイン入りフォト#ポラロイド写真