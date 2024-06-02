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- 見取り図⭐︎ポラロイド写真⭐︎直筆サイン入り
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。こちら、お笑い芸人見取り図のポラロイド写真(直筆サイン入り)です。雑誌の応募で当選したものです。2020年当時のものです。届いてからビニールに入れたままにしておりました。今回撮影のために初めてビニールから出したのですが、よく見ると少しスレや傷があります。素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。#見取り図#見取り図サイン#直筆サイン#サイン入りフォト#ポラロイド写真
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見取り図⭐︎ポラロイド写真⭐︎直筆サイン入り-
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