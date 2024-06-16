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SETTLER (セトラー) OW1112 3 FOLD WALLET
商品番号 A70787893575
商品名

SETTLER (セトラー) OW1112 3 FOLD WALLET
ブランド名 セトラー
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【セトラー】ワンワールドコレクションSETTLEROW11123FOLDWALLET三つ折り財布です新品/未開封/自宅保管/非喫煙/非ペットご理解いただいた上でご検討ください。WhitehouseCox社のデフュージョンブランド「SETTLER」ホワイトハウスコックスでベストセラーモデルの3つ折り財布のセトラー版「OWI112」です英国を代表する高級革製品ブランドといえば、ホワイトハウスコックスを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。1875年に創業し、高品質な馬具、革製品は多くのファンを魅了しつつ、惜しまれながも2022年末に生産終了となりました。育てる楽しみ、育つ楽しみ。日本にエイジング(経年変化)という新しい価値感を定着させたのもホワイトハウスコックスだと言うメディアもあります。#SETTLER#WHITEHOUSECOX#ONEWORLDCOLLECTOIN#三つ折り#三つ折り財布#セトラー#ホワイトハウスコックス#ブライドルレザー#財布#経年変化財布形···三つ折り素材···本革
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