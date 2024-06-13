【最終値下げ】グッチ 二つ折り財布 699314 本物保証

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商品詳細
昨年、ハービス大阪梅田で購入しました。メーカー希望価格：64900円（税込）[ブランド]グッチ（GUCCI）[型番]699314[対象]ユニセックス[カラー]ベージュ/ブラウンxゴールド金具[モデル]ジャンボGGコインウォレット[サイズ][縦]約9.7cm[横]約11cm[マチ]約2.5cm[素材]GGキャンバスレザー[仕様]開閉式：スナップボタン内側：札入れx2、小銭入れx1、カードポケットx4、オープンポケットx2[付属品]保存袋※画像に載っているものが全てとなります。カラー···ブラウン素材···スエード
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