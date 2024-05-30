カステルバジャック タタン 長財布 067615 レッド

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：タタン長財布商品コード：067615サイズ：幅19cm×高さ9.5cm×マチ2.5cm色：レッド品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×12差し込みポケット×4商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー



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