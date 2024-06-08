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CK CALVIN KLEIN カルバンクライン 牛革 ２つ折り 財布 ベージュ
商品番号 X64712981311
商品名

CK CALVIN KLEIN カルバンクライン 牛革 ２つ折り 財布 ベージュ
ブランド名 シーケーカルバンクライン
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※この他にもサイズ違い、色違い等を多数出品中です。複数割引、お気軽にお問い合わせ下さい。ブランド：CKCalvinKlein　　　　　カルバンクラインコンディション：新品未使用品実寸サイズ：約W11.5×H9×D3cmディテール：内側：札入れ×2　　　　　　スナップボタン式小銭入れ×1(仕切り有り)　　　　　　フリーポケット×2　　　　　　カードポケット×4　カラー：ベージュ素材：牛革
http://narcologia.ru/goods/traverse639126.html
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