Hawk Company ホークカンパニー ベルト M レッド

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【フォロー割】フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引致します。ご購入前にコメント欄へ「フォローしました。」とお報せ頂けますと幸いです。・1,500円～2,999円：100円引・3,000円～4,999円：200円引・5,000円～9,999円：300円引・10,000円～：500円引【まとめ買い割引】フォロワー様限定で、2点以上のまとめ買いで200円引。【リピーター割引】フォロワー様限定で、リピーターの方はさらに200円引。#古着屋_大之進その他アイテムも宜しければご覧ください。----------------------------------------------------------------------★商品説明ホークカンパニーのベルトです。可愛らしいデザインが印象的。定価：9,900円素材...本革カラー...レッド#HawkCompany#ホークカンパニー--------------------------------------------------------------------★寸法表記サイズ：M★状態：【S】ランク【S】新品、未使用、デッドストック等【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れは無い【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れが有る【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れが有る。着用するには問題無い※古着故の多少の着用感や細やかな汚れ等がある場合がございます。★カラーレッド※写真の撮影方法や明るさによって若干色が違って見える場合がございます。★素材本革★発送ご購入後、【24時間以内】を心がけます。★管理番号O-1