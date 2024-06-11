Q1973 超美品!! サルヴァトーレ・フェラガモ ガンチーニ 長財布

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ブランド名：サルヴァトーレ・フェラガモ商品名：ガンチーニレザーラウンドファスナー長財布原産国：イタリア素材/ライン：カーフレザーサイズ：（約）W21.0×H11.0（cm）ランク：外側SA内側A付属品：保存箱、保存袋外側：目立ったダメージのないとてもキレイな状態です。内側：使用感による若干の小キズやスレ、若干のタバコ臭がございます。その他目立つダメージが少なめの状態です。✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦‧✧̣̥̇‧✦《出品しております商品の購入先》・AACD日本流通自主管理協会・古物市場主の資格を有する国内ブランド市場・正規店確実に真贋の鑑定をしております。正規品本物に間違いございませんので安心してご購入くださいませ。万が一偽物であった場合は鑑定された店舗ご担当者さま、電話番号を教えていただき迅速に返品返金のご対応を致します。古物営業法表記愛知県公安委員会許可番号：第541051202100号《商品はすべて一眼レフで実物を撮影しております。写真の追加は行っておりませんのでご了承くださいませ。》《付属品は、商品説明に記載されているものがすべてです。記載のない商品は付属品はございません。》