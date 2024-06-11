New Era キャップ　Kaikaikiki FREE サイズ　ブラック

#ruriruriメンズmasculino#ruriruriキャップcapNewEraキャップ KaikaikikiFREEサイズ ブラック●サイズ：タグ表記FREEサイズだいたい 56cm●素材：本体:綿 100%刺しゅう糸:ポリエステル 100％●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。娘がいただい物、お好みでは無い為、出品します。1回使いました。新しい出会いありますように♡



キャップ/FREE/コットン/BLK/レディース



フラワーキャップ/FREE/コットン/ブラック/TAKASHI MURAKAMI



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