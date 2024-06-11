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New Era キャップ　Kaikaikiki FREE サイズ　ブラック
商品番号 T54596951777
商品名

New Era キャップ　Kaikaikiki FREE サイズ　ブラック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ruriruriメンズmasculino#ruriruriキャップcapNewEraキャップ　KaikaikikiFREEサイズ　ブラック●サイズ：タグ表記FREEサイズだいたい　56cm●素材：本体:綿　100%刺しゅう糸:ポリエステル　100％●状態：中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。娘がいただい物、お好みでは無い為、出品します。1回使いました。新しい出会いありますように♡
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