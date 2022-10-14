ファイナルファンタジーX ぬいぐるみセット

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ゲームのファイナルフアンタジーXのキャラクター、ティーダとユウナのぬいぐるみセットですバラ売りはいたしません歌舞伎を見に行った際、現地にて購入しました新品未開封です値引きの直接御交渉はご遠慮くださいダンボールにお入れしてお送りしますぬいぐるみかつ、ビニール袋に入っている商品ですので、プチプチ梱包とビニール梱包はおこないませんご了承の上ご購入くださいご質問、ご要望はコメント欄からどうぞ上記の内容にご了承いただけましたらそのままご購入いただいても大丈夫ですよろしくお願いします