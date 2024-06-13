Supreme Field Camp Cap モーガン蔵人着用 иαиα

#Aprilroofs←出品物一覧★★シュプリームを中心に多数出品中です★★★★値下げ不可★★購入時のコメント不要★★SupremeFieldCampCapシュプリームフィールドキャンプキャップモデルでOUR’sのメンバーである蔵人さんも愛用されている人気のフィールドキャンプキャップ。貴重なタグ付き新品未使用です。タグ付き新品未使用はもうほとんど市場に残っていないと思いますので、この機会に是非。カラー：Black/ブラックシーズン：2020ss生産国：アメリカタグ付き新品ですが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。ご希望であれば個人情報部分を切り取った納品書のコピーをお付けします。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送は宅急便60サイズを予定しております。



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