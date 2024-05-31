【希少】80'sディズニー ミッキーマウス リンガータンク グリーン L

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ご覧くださいましてありがとうございます。【希少】80'sディズニーミッキーマウスリンガータンクグリーンLになります。※サイズ表記L※プリントミッキーマウス※カラーグリーン(ボディ)ブラック/ホワイト/レッド/イエロー※素材コットン※タグDisney※サイズ詳細平置き採寸.着丈61cm肩幅29cm身幅49cm素人採寸ため多少の誤差はご了承くださいませ。※状態経年の着用感はございます。目立つダメージはございません。良好なコンディションです。男女問わずご着用いただけるお品です。●ご購入後のお客様都合よる返品対応は致しかねます。ご購入前、十分に写真等ご確認下さいませ。不明な点等はお気軽にコメントにてお問い合わせ下さいませ。●ご購入の際はプロフィール欄のご一読よろしくお願い致します。●こちらから他に出品してるヴィンテージTシャツをご覧いただけます。#レトロ72ヴィンテージTシャツNo.50321