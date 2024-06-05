PETRONIUS ペトロニウス BEAMS F別注 ネクタイ

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商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、ご購入のご検討をよろしくお願いいたします。メンズファッションを中心に色々と出品していますので、ぜひ一度ご覧ください。PETRONIUS（ペトロニウス）BEAMSF別注ネクタイ【カラー】ネイビー系エンジ系（レジメンタルストライプ柄）【材質】シルク100%【サイズ】実測で長さ約146cm、大検幅約7.5cm。素人によるメジャー採寸のため、若干の誤差はご了承ください。【商品情報】ビームスエフ別注ペトロニウス製のネクタイです。イタリア製。ネップ\u0026毛羽立ちのあるデザインが特徴です。使用感はなく比較的きれいな状態です。Drake'sドレイクス、NICKYニッキー、FrancoBassiフランコバッシ、stefanobigiステファノビジ、Mattabischマタビシ、TIEYOURTIEタイユアタイ、kitonキートン、Charvetシャルべ、STRASBURGOストラスブルゴ、BEAMSfビームスエフ、TOMORROWLANDトゥモローランド、UNITEDARROWSユナイテッドアローズ、BarneysNewYorkバーニーズニューヨーク、ESTNATIONエストネーションなどお好きな方にオススメです。【注意事項】あくまでも中古品ですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。返品、クレームについてもお控えください。梱包は簡易梱包を心掛けており、衣類等は出来る限り小さく畳んだ状態で梱包しますこと、ご了承願います。その他、ご不明な点がございましたら、ご質問ください