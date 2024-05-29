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くまのプーさん風Tシャツ
商品番号 W81852004727
商品名

くまのプーさん風Tシャツ
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着Tシャツくまのプーさん風のTシャツです。後ろ面は無地の黒Tシャツです。表面にはくまのプーさんらしきキャラクターに「だって熊だもの」という文字が記載されております。キャラクターに間違いがあったら申し訳ございません。古着になるのでご理解ある方のみご購入お待ちしております。発送は梱包用ビニールに入れ封筒にて発送させて頂きます。ご購入前にプロフィール欄をご確認頂けると助かります。何かありましたらコメントお待ちしております。gokigen-factoryネタT
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