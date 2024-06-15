新品未使用 L7 エルセブン スウェットパンツ S

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【アイテム】L7SWEATPANTS【カラー】BLACK-GREEN【サイズ】Sウエスト34-47cmワタリ32cm股下78cm【状態】新品未使用L7のオフィシャルマーチャンダイズ・スウェットパンツです。ゴム伸縮のウエストにはドローコードが入っておりますので、調節が可能です。気になることがあれば、ご遠慮なくコメントをお願い致します。※2日以内にお支払い可能な方のみご購入お願いします。エルセブンロックTシャツバンドTシャツ古着TシャツヴィンテージTシャツオルタナオルタナティブロックグランジSUBPOPnirvanaニルバーナニルヴァーナholeホールrageagainstthemachineレイジRedHotChiliPeppersレッチリsmashingpumpkinsスマパンpearljamパールジャムsonicyouthBalenciagaバレンシアガVetementsヴェトモン スウェットパーカースウェットパンツラウンジパンツジョガーパンツ